الديمقراطي والتركمان يختاران مرشحيهما لمنصبي النائبين الاول والثاني لرئيس برلمان كردستان

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر سياسي، الاثنين، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني والمكون التركماني اختارا مرشحيهما لمنصبي النائبين الاول والثاني لرئيس برلمان كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الحزب الديمقراطي رشح هيمن هورامي لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "المكون التركماني حسم مرشحه لمنصب النائب الثاني لرئيس برلمان الاقليم، وتم الاتفاق على ترشيح منى قهوجي".



ومن المقرر ان يعقد برلمان اقليم كردستان جلسته الاولى اليوم الاثنين، بعد فترة طويلة من انتهاء الانتخابات في الاقليم واعلان نتائج الكتل الفائزة.