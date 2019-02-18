مجلس كركوك يعلن تأجيل جلسة اليوم لعدم اتفاق الكتل السياسية

الخليج 365/ بغداداعلنت رئاسة مجلس كركوك، الاثنين، عن تأجيل عقد جلسة اليوم الى اشعار اخر.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "مجلس محافظة كركوك قرر تاجيل جلسته المقرر عقدها اليوم الى اشعار اخر".

واضاف المكتب ان "ذلك جاء نظرا لعدم اتفاق الكتل السياسية".

واتفق الحزبان الكرديان الرئيسان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، 5 شباط 2019، على عقد جلسة لبرلمان الاقليم، واخرى لمجلس محافظة كركوك في تاريخ 18 شباط 2019.

