نائب يدعو الصحة إلى إجراء جولات تفتيش "مفاجئة" على عيادات الأطباء

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن تحالف الاصلاح والإعمار علي البديري، الأحد، دوائر الرقابة الصحية في وزارة الصحة إلى إجراء جولات تفتيش "مفاجئة" على عيادات الأطباء واتخاذ إجراءات بحق الأطباء الذين "يُلزمون" المرضى بالذهاب إلى صيدليات أو مختبرات "محددة".

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "مهنة الطب من المهن المهمة والإنسانية التي ترتبط بحياة المواطن بشكل مباشر"، مضيفاً في الوقت نفسه أن "ما نأسف له هو استغلال البعض من المحسوبين على هذه المهنة الإنسانية لهذه المهنة لأغراض تجارية".



وتابع، أننا "نؤكد رفضنا الشديد لاستهداف أبناء شريحة الأطباء من قبل بعض المتخلفين لأسباب عديدة، وندعو الحكومة لمنحهم البيئة المناسبة للتميز والابداع وخدمة المواطن"، لافتاً إلى أن "المؤشر السلبي على البعض من المحسوبين على مهنة الطب هي تشفيرهم للوصفات الطبية وإلزامهم المرضى بالذهاب إلى صيدلية محددة أو مختبر تحليلات محدد في دائرة مغلقة بين تلك المكاتب يتم فيها إرهاق المواطن البسيط في دوامة من المصاريف المضاعفة".

ودعا البديري دوائر الرقابة الصحية بوزارة الصحة، إلى "إجراء جولات تفتيش مفاجئة على عيادات الأطباء والاطلاع الميداني والاستماع إلى المرضى في العيادات عن طريقة التعامل معهم وهل يتم إلزامهم بالذهاب إلى صيدليات أو مختبرات محددة، وبحال ثبات هذا الأمر فيتم سحب رخصة الطبيب وإحالته للتحقيق ضمن الدوائر الرقابية التابعة للوزارة فوراً".

