نائبة تدعو لانشاء مستشفى عالمي بدل ارسال الحالات المرضية للعلاج بالخارج

الخليج 365/ بغداددعت عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية اكتفاء الحسناوي، الاحد، لانشاء مستشفى حكومي في العاصمة او اي محافظة بالعراق بالمواصفات والخدمات الصحية العالمية لتعمل على معالجة المرضى بدل انفاق الاموال لارسالهم للعلاج بالخارج.

وقالت الحسناوي في حديث لـ الخليج 365، إن "دائرة الاستقدام والاخلاء الطبي ليس من المعقول ان العراق منذ عام 2003 حتى الان غير قادر على بناء مستشفى عالمي نموذي بمواصفات عالمية في بغداد ويشمل كل المحافظات بدل ارسال الحالات المرضية الى دول اخرى كالاردن والهند وايران"، مبينة اننا "نستطيع بدل صرف ملايين الدولارات لارسال الحالات المرضية الى الدول الاخرى اضافة الى المحسوبية في انتقاء الحالات التي يتم ارسالها ان نعمل على انشاء هذا المستشفى النموذي وتجهيزه باحدث الاجهزة المتقدمة عالميا والاستعانة بخيرة الكفاءات العراقية المطلوبة عالميا من اكثر الدول تقدما بمجال الطب للعمل في هذا المستشفى".



واضافت الحسناوي، ان "الحالات التي يتم ارسالها الى الخارج فان نسبة النجاح في تلك الاراسلات لا تتجاوز ال30% لان الحالات ترسل الى مستشفيات ليست بالرصانة الكافية"، مشددة على انه "من غير اللائق ان لا يوجد لدينا مستشفى حكومي بالمواصفات والخدمات الصحية العالمية لتعمل على معالجة مرضانا بدل انفاق الاموال لارسالهم للعلاج بالخارج من قبل دائرة الاستقدام والاخلاء الطبي".

واكدت الحسناوي، ان "الاموال التي صرفت على ارسال الحالات المرضية للعلاج بالخارج كان من الممكن بها بناء مستشفى عالمي وبمواصفات متطورة وبشكل دائم بدل الاستمرار بانفاق الاموال على ارسال الحالات للعلاج بالخارج"، مشددة على ان "الاطباء بالعراق لايقلون بالخبرة عن الاطباء في المستشفيات العالمية التي يتم ارسال الحالات العلاجية لها".

وكان رئيس كتلة التجمع المدني للاصلاح البرلمانية زياد الجنابي طالب، الجمعة 8 شباط 2019، بتحويل مبنى البنك المركزي في الجادرية وسط بغداد الى مستشفى لعلاج الامراض السرطانية.

