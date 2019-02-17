كشف السكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي، الاحد، انه سيتم فتح المنطقة الخضراء لمدة 24 ساعة.
وقال البياتي في حديث لـ الخليج 365 انه "وصلنا الى المراحل النهائية باعمال الصيانة للانفاق والطرق تمهيدا لافتتاح المنطقة الخضراء لمدة 24 ساعة".
واضاف البياتي انه "لا عودة لقرار رئيس الوزراء بافتتاح المنطقة الخضراء"، مشيرا الى ان "التوقيتات باقية ولحظة الفتح لمدة 24 ساعة ستكون قريبة جدا".
يذكر ان مكتب رئيس الوزراء قد اعلن اليوم الاحد، عن رفع الكتل الكونكريتية عن السفارة الصينية والسويدية والبرازيلية، سعيا منها لرفع كافة الكتل عن باقي السفارات في بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب عبد المهدي: سنفتح الخضراء لمدة 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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