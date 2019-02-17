نائب مخاطبا وزير الصحة: موعدنا الاسبوع المقبل على ابواب وزارتكم

الخليج 365/ بغدادحذر عضو في لجنة الصحة النيابية، الاحد، وزير الصحة علاء الدين العلوان بأن يكون على "ابواب الوزارة" الاسبوع المقبل بعد انتهاء مهلة "اسبوعين" للرد على عدة مطالبات، فيما طالبه بتقيدم استقالته و"عدم خداع الشعب".

وقال جواد الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "انتهى الاسبوع الاول وتبقى الاسبوع الثاني ولم يتم تزويدنا باي رد او كتاب رسمي حول اجراءتكم لتوفير ادوية سرطان الدم اللوكيميا وادوية الثلاسيميا او اي مواعيد رسمية حقيقية لتوفيرها".



واضاف "كذلك لم يتم تزويدنا عن موقفكم من الغاء الجباية وحسب ردكم بكتابكم المرقم ٢٦ في الثاني من الشهر المنصرم بالاتفاق على الغاءها وعمل دراسة خلال اسبوعين".

وتابع "لقد انتهى اكثر من شهر ولم تصدر الدراسة المبجلة الموعودة، او حتى قرار بالغاء الجباية في المناطق الفقيرة على اقل تقدير".

وشدد النائب بالقول "اذا كنتم غير قادرين على اداء اعمالكم واحترام توقيتاتكم الرسمية ادعوكم الى عدم خداع الشعب اكثر من ذلك والاستقالة من مناصبكم باقرب وقت فشعبنا يقتل يوميا بسبب سوء ادارتكم للملف الصحي والطبي العراقي وبعكس ذلك فموعدنا الاسبوع القادم على ابواب وزارتكم .

وكفى تلويحا باجراءات كاذبة" بحسب تصريح النائب"

وكان النائب جواد الموسوي قد طالب في وقت سابق، وزير الصحة بالتحقيق في شراء ادوية السرطان من مناشئ غير رصينة، وامهله اسبوعين للرد على مطالباته.

