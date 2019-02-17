وزير الصحة يهدد بالاستقالة

الخليج 365/ بغدادهددت نائبة عن دولة القانون، الاحد، بالكشف عن الجهات التي تمارس مساومات على قطاع الصحة، فيما اشارت الى ان هذه المساومات دفعت وزير الصحة الى التحديد بالاستقالة.

وقالت النائبة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قطاع الصحة مفصل خطير لايمكن اهماله او غض النظر عنه، وان الوضع الصحي في العراق متردٍ جدا بعد الاهمال الذي اصاب البنى التحتية لهذه الوزارة والقطاع الصحي والبيئي منذ اكثر من اربع عقود"، مبينا ان "وزارة الصحة هي خط احمر".



واضافت انه "من المعيب على الطبقة السياسية ان تضعها في دائرة المصالح والمنافع لانها وزارة تخص حياة وصحة الانسان العراقي"، موضحة ان "كل من يحاول طمس هذه الوزارة او افشال وزير الصحة علاء العلوان فهو بلا شك قاتل مع سبق الاصرار للانسان العراقي المسكين ".

وناشدت النائبة "المرجعية والقادة السياسيين ورئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان الى دعم الوزير في اصلاح هذه الوزارة وأن يحرصوا على منع الكتل الربحية والتحاصصية من التدخل في عمله"، مهددة بـ"الكشف "امام الرأي العام ما يدور خلف الكواليس من مساومات ومبايعات جعلت من العلوان يهدد بالاستقالة ".

يذكر أن الواقع الصحي ما زال متردياً في غالبية المستشفيات في المحافظات عموماً والعاصمة بغداد بشكل خاص لهجرة أكثر الأطباء المعروفين بسبب الأوضاع الأمنية المتردية في بغداد، فضلا عن قلة الادوية، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى الذهاب في غالبية الأحيان إلى الذهاب للمستشفيات الأهلية للحصول على الخدمات الطبية اللازمة وتلقي العلاج وبتكاليف باهضة.

