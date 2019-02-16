نقيب المعلمين: غدا وبعد غد اضراب للمعلمين والمدرسين في عموم العراق

الخليج 365/ بغداد

اكد نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني، السبت، ان يوم غد وبعد غد سيكون اضراب للمعلمين والمدرسين في عموم العراق، فيما اشار الى ان هذه رسالة حقيقة الى الحكومة العراقية والبرلمان من اجل الانتباه الى العملية التربوية.

وقال السوداني في حديث لـ الخليج 365، ان "يوم غد وبعد غد (17 و18 شباط الحالي) سيشهدان اضراب في عموم مدارس العراق"، مبينا ان "هذا الاضراب جاء على خلفية عدة مطالب يجب تحقيقها للمعلمين والمدرسين".

واضاف ان "المطلب الاول هو اصلاح العملية التربوية، حيث يعلم الجميع ان العملية التربوية مرت بانحدار كبير جدا وهذا ماثبت من خلال التقارير العالمية"، مشيرا الى ان "العراق اصبح خارج التصنيف الدولي وهذا شيء مؤسف".

وتابع السوداني ان "المطلب الثاني هو اصلاح وضع التلميذ العراقي واصلاح المنهج دعما للمعلمين اضافة الى اصلاح البنى التحتية"، لافتا الى ان "واقع البنى التحتية مرير جدا والعراق محتاج الى الاف المدارس".

واكد ان "المطلب الثالث تخصيص موازنة تليق بوزارة التربية والتي من شأنها تطور المعلم من خلال دورات تطويرية حقيقية تليق بالمعلمين والمدرسين على ضوء المناهج التي تم تغيرها"، موضحا ان "هناك مطلب اخر هو توفير السكن الذي كفله الدستور والقانون والتي تنص على توفير سكن للمواطن العراقي ولاسيما المعلم".

وبين السوداني ان "المطلب الاخير هو رفع الظلم عن المعلمين بصورة خاصة وموظفي الدولة بصورة عامة بخصوص الترفيع والعلاوة من تاريخ الاستحقاق"، لافتا الى ان "الاضراب لا يشمل المدارس في اقليم كردستان".

واشار السوداني الى ان "هذه رسالة حقيقة الى الحكومة العراقية والبرلمان من اجل الانتباه الى العملية التربوية لانها في خطر واطفالنا في خطر"، مؤكدا "اننا ناشدنا وطالبنا بتحسين الواقع التربوي، الا انه لم تكن هناك اي استجابة طيلة الفترة الماضية".

واعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم السبت، عن تعطيل الدوام في المدارس ليومين فقط، مبينا ان ذلك جاء لفسح المجال امام الملاكات التعليمية في تربية المحافظة للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

