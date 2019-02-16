الديمقراطي الكردستاني والتغيير يعلنان عن "اتفاقية سياسية" ويؤكدان مشاركتهما بجلسة برلمان الاقليم

الخليج 365/ كركوكاعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة التغيير، السبت، عن "اتفاقية سياسية"، فيما اكدا مشاركتهما بجلسة برلمان الاقليم.

وقال مصدر من داخل الاجتماع في حديث لـ الخليج 365، إن "اجتماع الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير الذي استمر لاكثر من خمس ساعات انتهى قبل قليل باعلان عن اتفاقية سياسية بين الحزبين تضم عدة نقاط خمس منها تخص العلاقة مع بغداد و١٣متعلقة بالاقليم".



مبينا انه "الاتفاقية تنص على ان يشارك الديمقراطي والتغيير في الجلسة الافتتاحية لبرلمان كوردستان، بعدما توصل الجانبين الى مرحلة متقدمة حول تشكيل الحكومة الجديدة".