الاتحاد الوطني يختار لطيف شيخ عمر متحدثا باسمه بدلا من سعدي بيره

افاد مصدر سياسي، السبت، بأن الاتحاد الوطني الكردستاني يختار لطيف شيخ عمر متحدثا باسمه بدلا من سعدي بيرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 ان "الاتحاد الوطني اتخذ قرارا، اليوم ، باختيار لطيف شيخ عمر بدلا من سعدي بيرة".
واضاف ان "الاتحاد الوطني الكردستاني طالب الديمقراطي الكردستاني بأن تناقش جميع الملفات التي تخص الإقليم وبغداد وكركوك في آن واحد وان يتم الوصول الى اتفاق حولها جميع القضايا في الاجتماعات".
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