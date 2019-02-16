عضو بالأمن النيابية يحذر من "عدوان" إسرائيلي على العراق ويدعو لأخذ الاحتياطات

الخليج 365/ بغدادحذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي الغانمي، السبت، من "عدوان" إسرائيلي محتمل على العراق، داعياً إلى عدم الاستهانة بـ"التهديدات" الإسرائيلية وأخذ الاحتياطات اللازمة من أجل إفشال أي "عدوان".

وقال الغانمي في حديث لـ الخليج 365، إن "تهديدات الكيان الإسرائيلي مستمرة ولم تتوقف وهي تتحرك بأشكال مختلفة سواء من خلال دعم الجماعات الإرهابية أو غيرها من الطرق غير الشرعية لاستهداف العملية السياسية بالعراق"، مبيناً أن "الكيان الإسرائيلي يعتقد أن تكامل قوة العراق سيشكل خطراً على أمنهم واستقرارهم".



وأضاف الغانمي، أن "الكيان الإسرائيلي يحوك المؤامرات والخطط على المنطقة ككل، وليس فقط على العراق بالتعاون مع حلفائه"، ماضياً إلى القول إننا "لا نستغرب أية تهديدات من الجهات الاستخبارية الإسرائيلية للعراق، فخطر هذا الكيان الغاصب مستمر ولم ينته".

وتابع، أن "تلك التهديدات ينبغي أخذ الاحتياطات والتدابير الكافية واللازمة لها وعدم الاستهانة بها بغية منع هذا الكيان من إلحاق أي ضرر ببلادنا، خاصة أن التقدم العسكري والتكنلوجي الذي يمتلكه هذا الكيان ودعم أميركا له وبعض الدول بالمنطقة يجعلنا بحاجة لأخذ كل الاحتياطات اللازمة لإفشال أي عدوان منهم".

رجّحت هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن تكثف إيران تواجدها في العراق من أجل بناء ترسانة صواريخ وقواعد عسكرية، وذلك في أعقاب الضربات التي تكبدها فيلق القدس الإيراني في سوريا.

وكانت هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قالت ضمن تقييمها السنوي، الأربعاء (13 شباط 2019) إنها لا تستبعد إمكانية القيام بـ"عملية عسكرية" في العراق لوقف "الانتشار الإيراني" في حال تحوله إلى "تهديد" على أمن إسرائيل، وفقاً لقناة "الحرة".

