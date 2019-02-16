عريبة تودع "الصبات" .. صور

الخليج 365/ بغداداعلنت امانة بغداد، السبت، عن رفع الكتل الكونكريتية "الصبات" عن احد أسواق مدينة الصدر شرق بغداد، فيما اشارت الى ان ذلك سيمهد لافتتاح المغلق منذ عام 2004.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تمت المباشرة برقع الكتل الكونكريتية (الصبات) عن احد أسواق مدينة الصدر المسمى شعبياً بسوق عريبة شرق بغداد".

واضافت انه "تمت المباشرة برفع التجاوزات التي كانت تحتمي بوجود الكتل الكونكريتية من اجل فتح الشارع بالكامل امام حركة السير والمرور"، موضحة ان "هذا الشارع مغلق منذ عام 2004".





