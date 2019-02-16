مصدر يكشف عن تسنم عبد الحسين عبطان منصباً جديداً



كشف مصدر مطلع، السبت، عن تسنم وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان منصب ممثل رئيس الوزراء لمتابعة المشاريع والخدمات. الخليج 365/ بغدادكشف مصدر مطلع، السبت، عن تسنم وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان منصب ممثل رئيس الوزراء لمتابعة المشاريع والخدمات. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبطان تسنم رسمياً منصب ممثل رئيس الوزراء لمتابعة المشاريع والخدمات في عموم العراق". يشار إلى أن عبطان شغل منصب وزير الشباب والرياضة في الحكومة السابقة، وفاز بعضوية البرلمان الحالي، قبل أن يقدم استقالته من مجلس النواب في الثامن عشر من شهر كانون الثاني الماضي.





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