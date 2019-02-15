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تصوير/ علي جاسم
احتفى ستة شباب من اهالي بغداد، (ليلة الخميس 14 شباط) بجدهم الثمانيني بمناسبة عيد الحب بطريقة خاصة.
ويقول هؤلاء الشباب لـ الخليج 365، إنهم يعبرون عن حبهم بجدهم بمناسبة عيد الحب عبر الاحتفال بطريقة خاصة، مؤكدين ان هذه الطريقة لاقت استحسان جدهم الثمانيني، الذي ارتدى الملابس الحمراء مع قبعة ونظارة حمراء ايضا، فضلا عن هاتفه النقال الاحمر .
وتجول الجد في ليلة "عيد الحب" حاملا وردته الحمراء، مع احفاده بطريقة لاقت استحسان المارة في منطقة المنصور ببغداد.
الجد، عبر أيضا عن فرحه وسعادته باحفاده، وقال "مايسعد ابناء ابنائي سيسعدني"، متمنيا للجميع السعادة.
وعادة ما يتم تبادل الهدايا خلال عيد الحب، ولا يقتصر الأمر على العشاق فقط، حيث يمكن للأصدقاء والأقارب تبادل الهدايا ، باعتباره مظهرا أساسيا من مظاهر الاحتفال بعيد الحب.
ويحتفل كثير من الناس في العالم، في يوم 14 فبراير/ شباط، في "يوم الحب أو عيد الحب أو عيد العشاق أو يوم القديس فالنتين"، ويعبرون فيه عن "الحب والعاطفة" لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة أو ارتداء اللون الاحمر .
كانت هذه تفاصيل خبر عيد الحب في بغداد.. أحفاد يحتفلون بجدهم بطريقتهم الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.