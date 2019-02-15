عيد الحب في بغداد.. أحفاد يحتفلون بجدهم بطريقتهم الخاصة

الخليج 365/ بغدادتصوير/ علي جاسماحتفى ستة شباب من اهالي بغداد، (ليلة الخميس 14 شباط) بجدهم الثمانيني بمناسبة عيد الحب بطريقة خاصة.

ويقول هؤلاء الشباب لـ الخليج 365، إنهم يعبرون عن حبهم بجدهم بمناسبة عيد الحب عبر الاحتفال بطريقة خاصة، مؤكدين ان هذه الطريقة لاقت استحسان جدهم الثمانيني، الذي ارتدى الملابس الحمراء مع قبعة ونظارة حمراء ايضا، فضلا عن هاتفه النقال الاحمر .



وتجول الجد في ليلة "عيد الحب" حاملا وردته الحمراء، مع احفاده بطريقة لاقت استحسان المارة في منطقة المنصور ببغداد.

الجد، عبر أيضا عن فرحه وسعادته باحفاده، وقال "مايسعد ابناء ابنائي سيسعدني"، متمنيا للجميع السعادة.

وعادة ما يتم تبادل الهدايا خلال عيد الحب، ولا يقتصر الأمر على العشاق فقط، حيث يمكن للأصدقاء والأقارب تبادل الهدايا ، باعتباره مظهرا أساسيا من مظاهر الاحتفال بعيد الحب.

ويحتفل كثير من الناس في العالم، في يوم 14 فبراير/ شباط، في "يوم الحب أو عيد الحب أو عيد العشاق أو يوم القديس فالنتين"، ويعبرون فيه عن "الحب والعاطفة" لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة أو ارتداء اللون الاحمر .