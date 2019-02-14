امانة بغداد تعلن رفع الصبات الكونكريتية من امام مركز شرطة الحسينية

اعلنت امانة بغداد عن رفع الصبات الكونكريتية من امام مركز شرطة الحسينية مع ازالة التجاوزات التي كانت تعيق الاعمال الخاصة بتطوير شارع 77 ضمن منطقة المعامل شرق بغداد.
وقالت الامانة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، ان "فتح الجانب الاخر من شارع 77 الذي سيسهل حركة السير والمرور من خلال إنشاء الجزرة الوسطية وقياس ابعاد الشارع مع الاستمرار باعمال تطويره من قبل دائرة المشاريع في امانة بغداد ليخدم منطقة المعامل والمناطق المحيطة كونه شارعا مهما وحيويا وبعرض 35 متر ( 14 متر لكل جانب و 4 متر للجزرة الوسطية ومتر ونصف المتر كرصيف لكل جانب".
واضافت الامانة، أن "الكوادر قامت اليوم برفع الصبات الكونكريتية من امام مركز شرطة الحسينية شمالي بغداد".
يشار الى ان امانة بغداد تعلن بين فترة واخرى عن رفع صبات كونكريتية واعادة افتتاح شوارغ مغلقة بمناطق متفرقة من العاصمة.
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