نائب: لجنة سائرون والفتح المشتركة تبحث عن اسماء بديلة للداخلية

الخليج 365/ بغدادكشف نائب في البرلمان، ان اللجنة المشتركة التي شكلها تحالفي سائرون والفتح تبحث عن اسماء بديلة لمنصب وزير الداخلية، فيما اشار الى ان التحالفين يجريان حوارا مع الحكومة بشأن التواجد الامريكي في العراق.

ونقلت صحيفة خليجية عن النائب قوله ان "ملف القوات الأميركية والدعوات لإخراجها من العراق، كان نقطة الارتكاز التي قربت بين تحالفي سائرون والفتح، والتي أسهمت بعقد اجتماعاتهما".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قضية وزارة الداخلية لا تزال نقطة اختلاف بين التحالفين السياسيين"، مشيرا الى ان "اللجنة المشتركة التي شكلاها، تبحث أسماء بديلة لمنصب وزارة الداخلية".

ورجح النائب ان "يشهد الأسبوع المقبل اجتماعاً آخر، قد يخرج بمعطيات مهمة، من خلال التوافق على مرشح للداخلية، لتُحسم هذه الجدلية"، لافتا الى ان "الطرفين يشتركان حالياً في مشروع مسودة قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق وفقاً لجدول زمني، وهما سيجريان مشاورات مع الحكومة حول ذلك".

وكشف النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار طه الدفاعي، اول امس الثلاثاء، عن طرح اسماء جديدة لوزارتي الداخلية والدفاع، مشيرا الى ان هنالك جدية ورغبة لدى جميع الكتل السياسية لحسم المتبقي من الكابينة الوزارية في الجلسات الاولى من بداية الفصل التشريعي المقبل.

