التقاعد تتحدث عن مكافئة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق وطريقة صرفها

الخليج 365/ بغداداكدت هيئة التقاعد العامة، الخميس، انه سيتم صرف مكافئة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق على شكل دفعات، مبينة ان الدفع سيكون عن طريق بطاقات الدفع الالكتروني.

وقال رئيس الهيئة احمد الساعدي في برنامج ناس وناس الذي يبث على قناة السومرية ان "الهيئة قامت بجرد كافة ملفات المتقاعدين من منتسبي الجيش العراقي السابق لصرف مكافئة نهاية الخدمة الخاصة بهم"، مبينا ان "الهيئة طلبت من وزارة المالية التمويل لغرض صرف هذه المبالغ".



واضاف الساعدي ان "الهيئة ستقوم بتوزيع المكافئة على شكل دفعات مع رواتبهم التقاعدية عن طريق بطاقات الدفع الالكتروني وعن طريق المصارف ليتسنى ضمان الدفع للجميع".

واشار الساعدي الى ان "الهيئة ستباشر بالتوزيع مباشرة بمجرد وصول التمويل من وزارة المالية والمتوقع وصول التمويل من 7 الى 10 ايام المقبلة"، لافتا الى انه "سيتم توزيعها اليا عن طريق الحاسبة ومن دون مراجعة هيئة التقاعد".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر قد كشف في 15 كانون الثاني 2018 عن تم تضمين فقرة في موازنة عام 2019 بالزام هيئة التقاعد العامة صرف مكافأة نهاية خدمة لمنتسبي الجيش السابق على ان لا تزيد عن 10 ملايين دينار.

