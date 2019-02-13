رئيس مجلس النواب يزور الكويت ويلتقي أميرها

الخليج 365/ بغدادالتقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إنه "جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق والكويت في المجالات كافة، وتأكيد ضرورة استقرار العراق الذي سيسهم بدوره في استقرار المنطقة من خلال دعم المجتمع الدولي والدول الصديقة له".



وأوضح أن "اللقاء بحثَ ملف دعم الحكومة العراقية وإسنادها في مجال الطاقة الكهربائية وتوفير بدائل سريعة لمشاريع طويلة الأمد وصولًا إلى ربط العراق بالمنظومة الكهربائية لدول الخليج، فضلا عن الإشارة إلى ضرورة متابعة مخرجات مؤتمر المانحين في الكويت وتحديد الأولويات التي يحتاجها العراق؛ للبدء بتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع".

كما ناقش اللقاء، بحسب البيان، "مساهمة المجتمع الدولي في إعمار المدن المحررة وعودة النازحين واستقرارهم، ومبادرة توقيع اتفاقية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع صندوق إعادة إعمار العراق ومنحه 85 مليون دولار ضمن المنحة الإجمالیة البالغة قیمتھا 100 ملیون دولار، التي تستهدف إنشاء مشاریع جديدة لتأهيل القطاع الصحي والتي ستشمل بناء وتأھیل وتجھیز 32 مركزا صحيا ومستشفى موزعة على المحافظات المتضررة".

واشار البيان الى "التطرق إلى ملف التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وتفعيل الحركة التجارية بين البلدين، والتنسبق العالي؛ من أجل تقديم التسهيلات كافة للتجار العراقيين والكويتيين".

ووصل رئيس مجلس النواب إلى الكويت في زيارة رسميةٍ، وكان في استقباله رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم.