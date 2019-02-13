عبد المهدي يؤكد لرجال اعمال عراقيين دعمه لمشاركة القطاع الخاص بجميع المجالات

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، الى رجال اعمال ومستثمرين عراقيين دعمه لمشاركة القطاع الخاص في جميع المجالات، فيما اشار الى أنه من الخطأ اعتبار هذا القطاع ملحقا بالدولة.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الاخير "استقبل اليوم، وفدا كبيرا من المستثمرين ورجال الاعمال العراقيين"، مبينا أنه "بحث معهم دعم إسهام القطاع الخاص بتوسيع النشاط الاقتصادي وبناء الدولة، والتحديات التي تواجه عملهم وسبل تذليلها".



وأكد عبد المهدي، خلال استقباله الوفد "اننا مع كل عمل يخدم مشاركة القطاع الخاص في جميع المجالات"، مبينا "نحن مطلعون على عمل القطاع الخاص والتحديات التي تواجهه ومن الخطأ اعتباره ملحقا بالدولة".

واشار الى "التجارب الناجحة للدول الصناعية التي اعتمدت اقتصاديات السوق لتطور قطاعيها العام والخاص على حد سواء"، مؤكدا "نهج الحكومة بالسعي بعدم اتخاذ اي قرار يتعلق بمصالح هذا القطاع بكافة شرائحه دون مشاورة واشراك المعنيين بالقرار والاستماع لهم مباشرة من اجل الخروج بقرارات وحلول سليمة لجميع القضايا".

وأوضح بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا المتعلقة بعمل القطاع الخاص وتقديم الحلول المقترحة واللازمة بشأنها".

