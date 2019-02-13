ممثل العراق في الامم المتحدة يقدم "طلباً استخبارياً" الى دول العالم

الخليج 365/ بغدادطالب ممثل العراق في الامم المتحدة، الاربعاء، دول العالم بالتعاون "الاستخباري" لملاحقة الارهابيين، فيما أكد نجاح الحكومة في توفير رواتب جميع الموظفين في موازنة العام الحالي بما فيهم مقاتلي البيشمركة.

وقال محمد بحر العلوم في كلمته خلال الجلسة الخاصة لمجلس الأمن الدولي، التي عقدت اليوم، إن "الحكومة نجحت في توفير رواتب جميع الموظفين خلال 2019 بما فيهم مقاتلي البيشمركة".



وأكد بحرؤ العلوم أن "العراق شرع بتنفيذ برامج لتشغيل الشباب والنهوض بالتعليم والصحة"، داعيا "المجتمع الدولي الايفاء بالتزاماته تجاه العراق".

وطالب ممثل العراق، "جميع الدول الى التعاون الاستخباري لملاحقة ومحاسبة الإرهابيين".

وعقد مجلس الامن الدولي، (عند الساعة السادسة مساء اليوم الاربعاء بتوقيت بغداد)، جلسة لبحث تطورات الاوضاع السياسية والامنية في العراق.