جنايات واسط: الحبس ثلاث سنوات لخمسة مدانين بارتكاب "النهوة العشائرية"

أصدرت محكمة جنايات واسط، الأربعاء، حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق خمسة مدانين بارتكاب "النهوة العشائرية".
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات واسط نظرت قضية خمسة مدانين قاموا بارتكاب جريمة النهوة العشائرية ومنعوا زواج فتاة تربطهم بها صلة القرابة أثناء خطبتها".
وأشار المركز، إلى أن "الفتاة تقدمت بشكوى بحقهم"، مضيفاً أن "المحكمة اتخذت كافة الإجراءات وتمت ادانتهم وفقا لاحكام المادة 9 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".
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