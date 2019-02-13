الوطني: اجتماع برلمان كردستان بشباط الجاري مرتبط بتوقيع الاتفاقية مع الديمقراطي

الخليج 365/ بغداداكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، ان اجتماع برلمان كردستان بشباط الجاري مرتبط بتوقيع الاتفاقية مع الحزب الديمقراطي، فيما شدد على ضرورة تحقيق الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرارات.

وقال الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المكتب السياسي عقد اليوم اجتماعا باشراف نائب الامين العام للاتحاد كوسرت رسول علي بحضور النائب الثاني للامين العام للاتحاد برهم صالح، في مدينة السليمانية لمناقشة عدد من الملفات المهمة"، مبينا ان "الاجتماع ناقش المشروع السياسي والحكومي في العراق، والاوضاع السياسية والمباحثات حول الاتفاق السياسي بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، بشأن المسائل المرتبطة ببغداد واوضاع كركوك وتشكيل الحكومة المقبلة في اقليم كردستان".



واضاف انه "تم التأكيد على ان اجتماع الـ 18 من شهر شباط الجاري لبرلمان كردستان، مرتبط بتوقيع الاتفاقية السياسية بين الاتحاد الوطني والديمقراطي، كحزمة واحدة للاقليم وبغداد وكركوك والمسائل الوطنية، لحل المشاكل ذات العلاقة بالعملية السياسية والحكومية وتحقيق الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرارات وتمشية المسؤوليات"، موضحا ان "هذا الاجتماع يؤكد موقف الاتحاد الوطني الشامل للاتفاق السياسي بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني".

واكد الاتحاد انه "تم تقييم اوضاع كركوك والمناطق المستقطعة من الاقليم، حيث ينظر الى هذه المسألة كقضية وطنية وقومية"، لافتا الى انه "تم بحث مسألة الاوضاع المعيشية للمواطنين وضرورة وضع ثروات الاقليم لتقديم خدمات وأمن واستقرار افضل لشعب اقليم كردستان وبدون تفرقة".

