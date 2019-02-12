العامري يدعو اوربا الى بذل المزيد من الجهود في دعم حركة عجلة الاقتصاد

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء، اوربا الى بذل المزيد من الجهود في دعم حركة عجلة الاقتصاد العراقي، فيما اكد سفير الاتحاد الاوربي في العراق رامون بليتشوا ان الاتحاد ماض في دعم العراق.
وقال المكتب الاعلامي للعامري في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس تحالف الفتح استقبل اليوم سفير الاتحاد الاوربي في العراق رامون بليتشوا في مكتبه ببغداد"، مبينا ان "اللقاء تناول العديد من الملفات والمباحثات ابرزها المستجدات على الساحة العراقية والانفتاح الدولي فضلا عن دور الاتحاد الاوربي في مرحلة ما بعد داعش ومشاركته في ملف البناء والاعمار".
ودعا العامري، اوربا الى "بذل المزيد من الجهود في دعم حركة عجلة الاقتصاد والمشاركة الفعلية في انشاء مشاريع حيوية في محافظات العراق ابرزها البصرة"، مؤكدا على "المضي في تشريع القوانين داخل قبة البرلمان التي تسهل عملية دخول الشركات الاوربية للعمل والاستثمار داخل العراق".
من جهته، قال بليتشوا إن "الاتحاد الاوربي ماض في دعم العراق بعملية الاعمار وزيادة افاق التعاون الامني والاقتصادي ودعمه ايضا في العودة الى ممارسة دوره الريادي بالمنطقة والعالم".
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