الحكيم يشدد على رفض تواجد القوات القتالية والقواعد العسكرية الاجنبية في العراق

شدد رئيس رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، الثلاثاء، على رفض تواجد القوات القتالية البرية والقواعد العسكرية الاجنبية على الاراضي العراقية.
وقال الحكيم في بيان صدر عقب استقباله، اليوم، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "بحث معه مستجدات الوضع السياسي وملف استكمال الكابينة الحكومية".
وشدد الحكيم على "رفض التواجد الاجنبي على الارض العراقية لاسيما القوات القتالية البرية والقواعد العسكرية"، داعيا الى "تعضيد موقف الحكومة ورؤيتها تجاه الحاجة لهذا التواجد".
ودعا الى "تضافر جهود الجميع من اجل استكمال الكابينة الحكومية بتعيين وزراء اكفاء يمتازون بالنزاهة والكفاءة والقدرة على الادارة".
وجدد الحكيم "دعوته لاجتماع الكتل السياسية لانهاء حالة الانسداد السياسي في بعض المفاصل"، مشددا على "ضرورة الاخذ بالاولويات العراقية التي تحتاج الى الهدوء والاستقرار السياسي".
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