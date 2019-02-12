نائب يكشف عن طرح اسماء جديدة لوزارتي الداخلية والدفاع

الخليج 365/ بغدادكشف النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار طه الدفاعي، الثلاثاء، عن طرح اسماء جديدة لوزارتي الداخلية والدفاع، مشيرا الى ان هنالك جدية ورغبة لدى جميع الكتل السياسية لحسم المتبقي من الكابينة الوزارية في الجلسات الاولى من بداية الفصل التشريعي المقبل.

وقال الدفاعي في حديث لـ الخليج 365، ان "المعلومات التي لدينا حول الاجتماع الاخير بين تحالفي البناء والاعمار قد تضمن طرح اسماء جديدة لوزارتي الداخلية والدفاع بغية عرضها للتصويت في بداية الفصل التشريعي المقبل"، مبينا ان "الخلافات لا زالت موجودة حول الاسماء المطروحة وخاصة لدى المكون السني حول وزارة الدفاع المنقسمين ما بين البناء والاصلاح اضافة الى استمرار الخلافات حول حسم مرشح حقيبة التربية".



واضاف الدفاعي ان "الامر ينطبق ايضا على الجانب الكردي في قضية حسم مرشح وزارة العدل حيث ان ما يطرح في الاعلام حاليا هو حصول اتفاق على تقديم اسماء اربعة مرشحين للوزارة"، لافتا الى ان "هنالك رغبة وجدية من جميع الاطراف السياسية على حسم المتبقي من الكابينة الوزارية في الجلسات الاولى من بداية الفصل التشريعي المقبل وعدم ترك الامور معلقة دون حسم".

وعقد تحالفا الفتح وسائرون اجتماعا بمقر الهيئة السياسية للتيار الصدري في بغداد امس الاثنين، لمناقشة عددا من الملفات بينها تفعيل ملف الخدمات والنهوض بواقع المحافظات واستكمال الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي.

