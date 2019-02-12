تخفيض كلفة الحج للفائزين بقرعة العام الحالي

الخليج 365/ بغدادأعلنت المتحدث باسم الهيئة العليا للحج والعمرة حسن الكناني، اليوم الثلاثاء، تخفيض كلفة الحج للفائزين بقرعة الحج للعام الحالي.

وقال الكناني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الهيئة بذلت جهوداً كبيرة من أجل تخفيض كلفة الحج على الفائزين بالقرعة للموسم المقبل، بعد أن استكملت عقود الإسكان والإعاشة والنقل بوقت مبكر، إضافة إلى تحملها جزءاً من نفقات الحج من عوائدها المالية المتحققة دعما للحاج الكريم".



وأضاف، أن "مبالغ الحج لهذا العام ستكون (4,850,000) أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون الف دينار لحجاج الجو و (3,700,000) ثلاثة ملايين وسبعمائة الف دينار لحجاج البر".

وأشار الكناني، إلى أن "تحديد موعد تسديد القسط الثاني للمواطنين الفائزين بقرعة الحج سيكون في وقت لاحق، وسيتم الاعلان عنه في المواقع الرسمية للهيئة".

يذكر أن تكلفة الحج للعام الماضي كانت بواقع 4 ملايين و950 ألف دينار لحجاج الجو و 3 ملايين و950 ألف دينار لحجاج البر، بحسب هيئة الحج.

