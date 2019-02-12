اخماد حريق اندلع في المدينة القديمة بالنجف

الخليج 365/ بغداداعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اخماد حريق اندلع في المدينة القديمة بمحافظة النجف.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "باشراف وتوجيه ومتابعة مدير الدفاع المدني بالنجف العقيد الحقوقي رشيد ثابت وبحضور الرائد رشاد الشبلي ضابط مركز دفاع مدني النجف، تم اخماد حادث حريق فرن صمون في المدينة القديمة بوقت قياسي جدا".

واضاف انه "تم انقاذ مجموعة فنادق ومحال تجارية مجاورة للحادث"، مشيرا الى ان "المنتسبين بفرقة دفاع مدني العتبة العلوية كان لهم دور كبير وبارز في اخماد الحادث، وإسناد مركز دفاع مدني النجف".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.