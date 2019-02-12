جنايات ميسان تقضي بسجن مدان ١٥ سنة لارتكابه "الدگة العشائرية"

اصدرت محكمة جنايات ميسان حكما بالسجن لمدة ١٥ سنة بحق مدان بارتكاب "الدگة العشائرية".
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المحكمة نظرت قضية مدان قام بارتكاب جريمة الدگة العشائرية باستهداف منزل احد المواطنين اثر خلاف على ارض زراعية".
ولفت إلى أن "المدان اطلق عيارات نارية من بندقية كلاشنكوف باتجاه دار المواطن مستقلا دراجة نارية وسط مدينة العمارة ".
واضاف البيان ان "المحكمة وجدت الادلة كافية لإدانة المتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب والحكم عليه بالسجن 15 سنة".
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