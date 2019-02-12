بالفيديو: الداخلية تواصل عملية اصدار البطاقة الوطنية الموحدة بوتيرة سريعة

دائرة الاحوال المدنية في بغداد تواصل عملية اصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمواطنين. الاف المعاملات يتم ترويجها يوميا لاستبدال المستمسكات الثبوتية ببطاقة واحدة تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمواطنين.

ومن هذا المنطلق، أشاد مواطنون بانسيابية الاجراءات المتبعة داخل المديرية، كونها اختصرت الكثير من الوقت والجهد، حسبما يقولون.

ويذكر أنّ البطاقة الوطنية اسهمت، وبشكل كبير، بالحد من حالات التزوير وتشابة الاسماء وتكرارها، من خلال وجود رقم وطني لا يمكن ان يتكرر ضمن منظومة معلوماتية متطورة، وفقا لما اكدته وزارة الداخلية.



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