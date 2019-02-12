ومن هذا المنطلق، أشاد مواطنون بانسيابية الاجراءات المتبعة داخل المديرية، كونها اختصرت الكثير من الوقت والجهد، حسبما يقولون.
ويذكر أنّ البطاقة الوطنية اسهمت، وبشكل كبير، بالحد من حالات التزوير وتشابة الاسماء وتكرارها، من خلال وجود رقم وطني لا يمكن ان يتكرر ضمن منظومة معلوماتية متطورة، وفقا لما اكدته وزارة الداخلية.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الداخلية تواصل عملية اصدار البطاقة الوطنية الموحدة بوتيرة سريعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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