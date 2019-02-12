بالفيديو: تلوث مياه المدائن يدخل ضمن سلسلة الازمات وعشرات الاصابات بالأمراض

بعد ان سجلت البصرة المئات من حالات التسمم وإصابة الالاف من سكانها بأمراض مختلفة، يأتي قضاء المدائن جنوب بغداد لينضم الى سلسلة ازمات التلوث والجفاف في العراق.

ويذكر أن ازمة المدائن دخلت اسبوعها الثاني مع تسجيل عشرات الاصابات بالامراض المعوية والجلدية، جراء اختلاط مياه الاسالة بمياه الصرف بعد تكسر الانابيب بسيول الامطار. وامتدت الازمة الى قضاء النهروان الذي بات سكانه يعتمدون بشكل شبه كامل على الجهد العسكري للاغاثة، بعد توجيهات الحكومة كخطوة لتلافي الاحتياج الواضح للمياه الملوثة في المنطقة.



ومن جهتها، عزت وزارة الموارد المائية تلوث مياه نهر دجلة في قضاء المدائن الى الموجة المائية المطلقة في نهر ديالى، لدفع مياه الصرف الصحي المتراكمة في مقطع النهر عند مصب محطة الرستمية. فيما بينت انها اتخذت الاجراءات المطلوبة، لحل مشكلة التلوث قرب المدائن التي وصفتها بالوقتية، عبر زيادة الاطلاقات المائية من سد حمرين وسدة سامراء.

اما اللجنة الوزارية الخاصة بالحد من تلوث المياه، فقد اشارت الى توفير التخصيصات المالية لهذا الملف، الذي اكدت انها قد احرزت تقدما فيه. واتخذت الاجراءات السليمة والمطمئنة الى جانب تنفيذ الخطط والمعالجات القريبة والبعيدة الأمد، للحد من تلوث المصادر المائية وضمان استخدامها بالشكل الأمثل.

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