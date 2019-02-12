الموارد المائية تنفي انهيار سداد هور الحويزة

الخليج 365/ بغدادنفت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن انهيار سداد هور الحويزة، مبينةً أن الانكسار الحاصل بجزء من السداد ليس له أي تأثير.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هذه الأخبار غير علمية وعارية عن الصحة"، مشيرةً إلى أن "الانكسار الحاصل بجزء من السداد الداخلي لهور الحويزة ليس له أي تأثير".

وأضافت، أن "خطط الوزارة تهدف إلى إغمار المساحة الكلية لهور الحويزة وليس جزءا منه"، مشيرةً إلى أن "فريقاً من المختصين والمسؤولين من الوزارة يتواجد حاليا بهور الحويزة، لاجراء استطلاع ميداني دقيق لمساحات الهور كافة".



وكان نائب عن محافظة البصرة حذر، اليوم الثلاثاء، من "كارثة" قد تحل بمحافظته نتيجة انهيار سداد هور الحويزة في محافظة ميسان وتسرب المياه إلى الأراضي في البصرة، داعياً إلى إجراءات وقائية عاجلة لتأمين السداد.