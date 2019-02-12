امانة بغداد تطلق حملة لإزالة المقاهي غير المرخصة

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن اطلاق حملة لإزالة المقاهي المتجاوزة وغير المرخصة ضمن قاطع بلدية الشعلة".
وقالت في بيان، تلقت الخليج 365، إن "ملاكات دائرة بلدية الشعلة باشرت تنفيذ حملة لإزالة المقاهي الشعبية المتجاوزة وغير المرخصة".
واوضحت ان "هذا الإجراء يرمي إلى المحافظة على جمالية المدينة ومنع تنفيذ اي مشيدات من المواد الإنشائية او الصفيح لإنشاء مقاه بلا موافقات أصولية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وسبق أن وجهت وزارة الداخلية، أصحاب المقاهي الالتزام بقوانين الجهات المختصة المتعلقة بالاوقات المسموح خلالها فتح وغلق محلاتهم، فضلاً عن منع دخول الأحداث.
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