تابعوا الآن.. حلقة جديدة مع "الهوا الك" والمتهم الاكثر مكراً ودهاءً بالعراق

الخليج 365/ بغدادتعرض قناة السومرية الفضائية الآن، حلقة جديدة من برنامج "الهوا الك" والتي تتضمن تفاصيل مثيرة عن اعترافات يدلي بها شخص يعتبر "المتهم الاكثر مكرا ودهاءا" في العراق.

ستشاهدون في حلقة اليوم اعتراف شخص القي القبض عليه من قبل خلية الصقور الاستخبارية، كان يمارس عمليات ابتزاز كبيرة وخطيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حصل من خلالها على مبالغ زادت عن 550 مليون دينار عراقي.



سيظهر المتهم في حلقة اليوم ويبين كيف كان يبتز الفتيات ويهددهن بنشر صورهن، يتحدث اليهن باكثر من لغة وهو لايمتلك شهادة دراسية (لايقرا او يكتب).

حصريا الهوا الك بالتعاون مع خلية الصقور الاستخباراتية الليلة.

سوف يتم عرض جميع تعليقاتكم بحلقة هذه الليلة ..

يذكر أن برنامج "الهوا الك" يعرض كل يوم اثنين الساعة 9:10 مساء على شاشة السومرية.