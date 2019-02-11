تعرض قناة السومرية الفضائية الآن، حلقة جديدة من برنامج "الهوا الك" والتي تتضمن تفاصيل مثيرة عن اعترافات يدلي بها شخص يعتبر "المتهم الاكثر مكرا ودهاءا" في العراق.
ستشاهدون في حلقة اليوم اعتراف شخص القي القبض عليه من قبل خلية الصقور الاستخبارية، كان يمارس عمليات ابتزاز كبيرة وخطيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حصل من خلالها على مبالغ زادت عن 550 مليون دينار عراقي.
سيظهر المتهم في حلقة اليوم ويبين كيف كان يبتز الفتيات ويهددهن بنشر صورهن، يتحدث اليهن باكثر من لغة وهو لايمتلك شهادة دراسية (لايقرا او يكتب).
حصريا الهوا الك بالتعاون مع خلية الصقور الاستخباراتية الليلة.
سوف يتم عرض جميع تعليقاتكم بحلقة هذه الليلة ..
يذكر أن برنامج "الهوا الك" يعرض كل يوم اثنين الساعة 9:10 مساء على شاشة السومرية.
كانت هذه تفاصيل خبر تابعوا الآن.. حلقة جديدة مع "الهوا الك" والمتهم الاكثر مكراً ودهاءً بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.