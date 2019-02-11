الفتح وسائرون يتفقان على رفض تواجد أية قوات أجنبية في العراق

الخليج 365/ بغدادأعلن رئيس الوفد التفاوضي لتحالف سائرون نصار الربيعي، الاثنين، عن اتفاق تحالفي الفتح وسائرون على رفض تواجد أية قوات أجنبية على الأراضي العراقية، فيما أشار رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى أن بقاء القوات الأميركية في العراق يحتاج إلى اتفاقية جديدة.

وقال الربيعي في مؤتمر صحافي مشترك مع العامري عقب اجتماع الفتح وسائرون، إن "اجتماع اليوم اتفقنا فيه على عدم القبول بتواجد أية قوات أجنبية في العراق، كما ناقشنا تسمية رئاسات اللجان النيابية وما يتعلق باستقرار الحكومات المحلية، وناقشنا ملف الخدمات حيث كان هذا الملف هو المحور الرئيسي لاجتماع اليوم، وأكدنا على أن تقديم الخدمات للمواطنين هو المعيار الأساسي لنجاح الحكومة".



وأضاف، أن "المعاهدات التي يتم إبرامها مع جهات أخرى دولياً لا تعني بقاءها إلى ما لا نهاية، بل يتم العمل بها وتعديلها وفق الظروف والمستجدات، وقد قلنا إن بقاء القوات الأجنبية مرهون بما تعلنه الحكومة عن حاجتها لبقاء مستشارين أو خبراء أو غيرهم بحسب الحاجة".

وبشأن تشكيل مجلس مكافحة الفساد، قال الربيعي "إننا ندعم مجلس مكافحة الفساد وأن لا يكون متقاطعاً مع باقي المؤسسات الرقابية، ونتمنى أن يكون عمله متكاملا معها وندعم جميع خطوات الحكومة في سبيل مكافحة الفساد".

من جانبه قال العامري، إن "التواجد الأميركي وفقاً لاتفاقية الاطار الستراتيجي مرهون بطلب عراقي في حال تعرضه لاعتداء من جهات أخرى معادية، لكننا نود إيضاح أمر مهم أن بقاء القوات الأجنبية والأميركية يحتاج إلى اتفاقية جديدة لأن القوات الموجودة حاليا لا مبرر لبقائها بعد مغادرتها العراق في عام 2011 ما يعني انتهاء صلاحية الاتفاقية السابقة".

وتابع، أن "تجاوز الارهاب وتحقيق الانتصار الفكري وسن القوانين الضرورية يتطلب تظافر وتكاتف القوى الخيرة"، مضيفاً أن "تحالفي الفتح وسائرون هما الدعامتان الرئيسيتان لتحالفي الاصلاح والبناء، وأن التقارب بين الفتح وسائرون غير موجه ضد احد وانما لصالح بناء العراق واستقرار المنطقة".

ولفت الى اننا "شكلنا لجنة مشتركة تناقش مع الشركاء استكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة وباقي المؤسسات وحسم موضوع مجالس المحافظات والتعاون على تقديم الخدمات لابناء الشعب"، مشددا على اننا "لم نطرح اسماء الان للوزارات ولكن سنحسمها بالجلسات الاولى للبرلمان".

