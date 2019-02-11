جمع تواقيع "ربع" البرلمان لالزام القوات الاجنبية على الخروج من العراق

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر سياسي، عن جمع 75 توقيعا في البرلمان لالزام القوات الاجنبية على الخروج من العراق، مبينا ان هذها العدد يمثل ربع مجلس النواب العراقي.

ونقلت صحيفة عربية عن المصدر قوله انه "تم جمع 75 توقيعاً نيابياً لغاية السبت الماضي، ضمن جهود رامية للحصول على النصاب القانوني لتمرير مشروع قانون تقديم جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من العراق، وعلى رأسها الأميركية، ضمن سقف لا يتجاوز الستة عشر شهراً".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "هذا العدد يمثل ربع البرلمان"، معربا عن امله بـ"ان يصل العدد الى 160 لتمرير المشروع".

وتابع المصدر انه "كان بالإمكان جمع هذا العدد لكن العطلة التشريعية وسفر بعض النواب عاقت ذلك"، لافتا الى ان "هناك طرفين يعدّان مشروعاً للقوات الأجنبية ووضعها في العراق، الأول يقوم على إلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن الموقعة عام 2008، والثاني قانون جديد يلزم الحكومة بإخراج الأميركيين وكل القوات الأجنبية من البلاد، ضمن جدول زمني، على ألا يتجاوز 16 شهراً".

واكد المصدر ان "بعض الكتل والنواب يحاولون البقاء في منطقة رمادية"، مشددا على ضرورة "تحديد موقفهم من ذلك".

