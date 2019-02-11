15 رصاصة قتلت الامين العام لحزب الله العراقي في البصرة

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشف النقاب في مدينة البصرة العراقية الجنوبية اليوم عن تفاصيل اغتيال باسم الموسوي أمين عام حزب الله العراقي احد فصائل الحشد الشعبي إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين استهدفوا سيارته الخاصة بمنطقة الحيانية وسط المدينة ثم هربوا إلى جهة مجهولة.

وقال شاهد عيان في مدينة البصرة إن الموسوي قتل متأثرًا بجراح أصيب بها في عملية اغتيال تعرض لها عند منتصف ليل الخميس حين هاجمه مسلحون مجهولون يستقلون سيارة نوع (بيكاب نيفارا) وفتحوا نيران بندقية نوع كلاشنكوف كان يحملها احدهم فأمطره ومرافقه بخمسة عشر رصاص حين كان مع مرافق له يستقلان سيارة خففت من سرعتها لوجود مطبات مرمورية ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة والمرافق حيث نقل بعض المارة الموسوي على عجل إلى إحدى مستشفيات المدينة حيث فارق الحياة هناك.

يشار إلى أن الصافي الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتياله لحد الان كان رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة في أحد الدورات السابقة.. كما كان قد أعلن العام الماضي عن تشكيل مجلس فصائل المقاومة في البصرة للتصدي لتنظيم داعش وحذر بعض المسؤولين الامنيين في المحافظة من الاساءة لفصائل الحشد الشعبي.

وكتائب حزب الله العراق هي أحد أبرز الفصائل المسلحة الشيعية في العراق وخاضت معارك شرسة ضد داعش في العراق لكن لا يوجد لهذا الحزب أية علاقة بحزب الله اللبناني ومن اهدافه هو اخراج القوات الاميركية من العراق والدفاع عن ما يسميها المقدسات.

وبدأت هذه الحركة عام 2003 عقب سقوط بغداد في أيدي القوات الاميركية ومع تصاعد النفوذ الشيعي بعد الإطاحة بحكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

ويرتبط حزب الله العراق بإيران عقائديا ومذهبيا وهو لا يخفي هذه الصلة حيث أصدر عدة بيانات مؤيدة لإيران وتهدد الولايات المتحدة التي ادرجته على قوائم الإرهاب عام 2009.

