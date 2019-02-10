هروب متهم بالخطف من مفرزة أمنية شمال البصرة

الخليج 365/ البصرةأفاد مصدر أمني في البصرة، الأحد، بأن متهماً بارتكاب جريمة خطف هرب من مفرزة أمنية خلال نقله الى المحكمة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متهماً بالخطف تمكن من الهرب من مفرزة أمنية في قضاء الهارثة خلال عملية نقله من مجمع المحاكم"، مبيناً أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث، وتم تشكيل فريق عمل لإعادة القبض على المتهم".

يذكر أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمني بالاستقرار، وتشهد جرائم جنائية مختلفة من أبرزها السرقات بأنواعها.

