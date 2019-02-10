الخطوط الجوية تصدر توضيحا بشأن مسافرين متأخرين بمطار اربيل بعد قدومهم من دمشق

الخليج 365/ بغداد
اصدرت الخطوط الجوية العراقية، الاحد، توضيحا بشأن مسافرين متأخرين بمطار اربيل بعد قدومهم من دمشق، مبينة انها لا تمتلك خط طيران مع دمشق، فيما اشارت الى ان الطائرة التي جاءوا بها تعود لشركة طيران أخرى.
وقالت الخطوط في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "بعض الإعلاميين عرضوا مناشدة لمسافرين متأخرين في مطار أربيل بعد قدومهم من دمشق وتعذر هبوطهم في مطار النجف بسبب سوء الأحوال الجوية".
واضافت الخطوط، "وتبيانا للأمر فإننا نؤكد بأن شركة الخطوط الجوية العراقية لا يوجد لديها خط طيران مع دمشق والطائرة تعود لشركة طيران أخرى"، مبينة انه "انطلاقا من مسؤوليتنا وحرصنا الكبير على تقديم مختلف الخدمات للمسافرين الكرام وفي كل مكان عملنا ما بوسعنا من أجل الاسراع بإعادة المسافرين إلى وجهاتهم المقصودة، وقد اقلعت الطائرة من مطار اربيل الدولي عند الساعة السادسة مساء".
اصدرت الخطوط الجوية العراقية، الاحد، توضيحا بشأن مسافرين متأخرين بمطار اربيل بعد قدومهم من دمشق، مبينة انها لا تمتلك خط طيران مع دمشق، فيما اشارت الى ان الطائرة التي جاءوا بها تعود لشركة طيران أخرى.
وقالت الخطوط في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "بعض الإعلاميين عرضوا مناشدة لمسافرين متأخرين في مطار أربيل بعد قدومهم من دمشق وتعذر هبوطهم في مطار النجف بسبب سوء الأحوال الجوية".
واضافت الخطوط، "وتبيانا للأمر فإننا نؤكد بأن شركة الخطوط الجوية العراقية لا يوجد لديها خط طيران مع دمشق والطائرة تعود لشركة طيران أخرى"، مبينة انه "انطلاقا من مسؤوليتنا وحرصنا الكبير على تقديم مختلف الخدمات للمسافرين الكرام وفي كل مكان عملنا ما بوسعنا من أجل الاسراع بإعادة المسافرين إلى وجهاتهم المقصودة، وقد اقلعت الطائرة من مطار اربيل الدولي عند الساعة السادسة مساء".
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