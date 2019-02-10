رئيس الاتحادية العليا: أصدرنا عشرات الأحكام في مجال حقوق الإنسان

الخليج 365/ بغدادأعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، عن إصدار المحكمة عشرات الأحكام في مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى حرصه على حماية حرية التعبير عن الرأي.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود زار على رأس وفد ضم القضاة أعضاء المحكمة معرض بغداد الدولي للكتاب، وأشاد بالتنظيم الذي كان المعرض عليه، كما أشاد بالمؤلفات المعروضة في أجنحته".



من جانبه، ذكر القاضي مدحت المحمود في تصريحات صحافية على هامش زيارته، إن "معرض بغداد الدولي للكتاب يمثل تظاهرة للثقافة والمعرفة بكل أبعادها، وهي فعالية يهتم بها العراقيون بحسب تاريخهم الذي يعكس مجد الثقافة".

وأضاف المحمود، أن "الغرض من مشاركة المحكمة الاتحادية العليا في المعرض لتكون مع بقية أجنحة المعرفة، احد ينابيع الثقافة الدستورية كون القضاء الدستوري في العراق حريص على إثراء المواطن بحقوقه الدستورية".

وأشار المحمود، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت عشرات الأحكام في هذا المجال والتي تدعم حقوق الإنسان في العراق، وهي حريصة على حماية حرية التعبير عن الرأي"

