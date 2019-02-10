عودة 109 نازحين إلى مناطقهم في قضاء القائم

الخليج 365/ بغداد
أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين، الأحد، عن عودة 109 نازحين من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة إلى مناطق سكناهم في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار.
وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع بالوزارة ستار نوروز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم إعادة 109 نازحين من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة إلى مناطق سكناهم الأصلية بقضاء القائم في محافظة الأنبار".
وأضاف نوروز، أن "كادر الوزارة في محافظة الأنبار استقبلوا العائدين بالتنسيق مع وزارة النقل ومحافظة الأنبار والقوات الامنية بعد استكمال الإجراءات الإدارية والأمنية".
أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين، الأحد، عن عودة 109 نازحين من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة إلى مناطق سكناهم في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار.
وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع بالوزارة ستار نوروز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم إعادة 109 نازحين من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة إلى مناطق سكناهم الأصلية بقضاء القائم في محافظة الأنبار".
وأضاف نوروز، أن "كادر الوزارة في محافظة الأنبار استقبلوا العائدين بالتنسيق مع وزارة النقل ومحافظة الأنبار والقوات الامنية بعد استكمال الإجراءات الإدارية والأمنية".
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