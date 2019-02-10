نائبان عراقيان يشاركان بجلسة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الخليج 365/ بغدادأفاد مجلس النواب العراقي، الاحد، بأن النائبين ظافر العاني ونبيل الطرفي عضوا البرلمان العربي يشاركان في جلسة استماع لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس، إن وفدا من مجلس النواب العراقي يضم النائبين ظافر العاني ونبيل الطرفي عضوي البرلمان العربي يشاركان اليوم، في جلسة استماع مخصصة لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المنعقدة بمقر الجامعة العربية في القاهرة .



وأوضحت أنه سيحضر في جلسة الاستماع التي يترأسها مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، كل من رئيس المجلس الوطني السوداني ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وممثلين عن الاتحادات والمجالس والبرلمانات الإقليمية والدولية، والمندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية، وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي في القاهرة وممثل الاتحاد الإفريقي وممثل الاتحاد الأوروبي.

من جانبه قال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي بأن البرلمان العربي يعقد جلسة الاستماع دعماً منه لجمهورية السودان وشعبها الكريم وتقديراً لجهود جمهورية السودان الجادة في مكافحة الإرهاب وإقرار السلام في المنطقة.

وأكد السلمي أن البرلمان العربي يعقد هذه الجلسة بعد إعداده مذكرة قانونية تثبت بالحجج والأسانيد القانونية أحقية السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب و تنفيذه لكامل التزاماته في خطة المسارات الخمس المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن تحقيقه متطلبات الملفات الثلاث بشأن الجولة الثانية من الحوار السوداني- الأمريكي، ورفع الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية عن السودان، مشيرا إلى أنه سيصدر بنهاية جلسة الاستماع بيان تضامن مع جمهورية السودان يوقعه المشاركون في الجلسة دعماً لطلب السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

