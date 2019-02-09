إصابة صاحب "التكية العلوية البكتاشية" بإطلاقات "صجم" جنوبي كركوك

الخليج 365/ كركوكافاد مصدر امني في كركوك، السبت، بأن صاحب "التكية العلوية البكتاشية" اصيب بإطلاقات "صجم" جنوبي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شخصا مختل عقليا قام باطلاق الصجم باتجاه صاحب التكية العلوية البكتاشية حميد خنكار في ناحية تازة جنوبي كركوك، ما ادى الى اصابته".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، انه "تم نقل خنكار الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

