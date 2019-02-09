الاتحاد الوطني يكشف نتائج اجتماعه والاتفاق الثنائي الجديد مع الحزب الديمقراطي

الخليج 365/ بغدادكشف المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيره، السبت، عن اهم ما تضمنه الاتفاق الثنائي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن تشكيل الحكومة في اقليم كردستان.

وقال بيرة في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع للمكتب السياسي لحزبه اليوم في السليمانية، وتابعته الخليج 365 ان "الاجتماع ناقش مسودة الاتفاق الثنائي والتي تتضمن ادارة قضايا المالية والاقتصادية والتجارية في اقليم كردستان بشكل يخدم شعب كردستان"، مبينا "اننا تحدثنا ايضا عن ان الاعتماد على النفط فقط غير كاف ويجب ان تقوم الحكومة المقبلة للإقليم بتفعيل باقي المصادر والثروات وكذلك تفعيل القطاع الصناعي والقطاع الخاص".



واضاف ان "الاجتماع بحث مسالة قوات البيشمركة والوضع الامني في المسودة مع ضرورة على ان تكون البيشمركة قوة وطنية وقومية موحدة بعيدة عن التدخلات الحزبية ويجب ان تكون تحركاتها العسكرية وفق اوامر برلمان الاقليم"، مشيرا الى ان "قوات الاسايش والشرطة يجب ان تتعامل مع المواطنين بعيدا عن الانتماء الحزبي، ووفق ما يمليه القانون في اقليم كردستان".

واكد بيرة ان "الاتفاق الثنائي تضمن مسألة كركوك وهي مهمة جدا بالنسبة للحزبين"، موضحا ان "المحافظة تعيش حالة غير مرغوب فيها ويجب ان تتم معالجتها".

