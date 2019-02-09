كتلة المحور: نعمل كوسيط بين الأطراف المختلفة داخل الوطنية بشأن حقيبة الدفاع

الخليج 365/ بغدادأكد المتحدث الرسمي باسم كتلة المحور الوطني البرلمانية ليث الدليمي، السبت، أن ائتلافه ليس لديه أية خلافات مع أي طرف بشأن مرشح وزارة الدفاع، مشيراً إلى أن المحور يعمل كـ"وسيط وحلقة وصل" بين الأطراف المختلفة داخل ائتلاف الوطنية بشأن حقيبة الدفاع.

وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "الحوارات حول حسم مرشح وزارة الدفاع هو أمر مستمر ولم تنقطع تلك الحوارات خلال العطلة التشريعية"، لافتاً إلى أننا "بالمحور الوطني ليس لدينا خلافات أو تقاطع مع أي طرف سياسي ونحن نتعاون مع الأطراف الأخرى للوصول إلى توافق حول شخصية مقبولة لتقديمها كمرشح للوزارة".



وأضاف، أن "المحور الوطني يعمل اليوم كوسيط وحلقة وصل بين الأطراف المختلفة داخل ائتلاف الوطنية والتي التحق بعضها بالمحور الوطني ويعتقد أنه الأحق بتقديم مرشح للدفاع وطرف آخر تبقى منه نائبين أو ثلاثة متمسك بمكانه في تحالف الوطنية داخل كتلة الاصلاح والاعمار".

يشار الى ان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الاثنين، 24 كانون الاول 2018 على تمرير مرشحي وزارتي الهجرة والتربية فيما اسقط مرشح وزارة الدفاع فيصل فنر الجربا ولم يتم عرض مرشحي وزارتي الداخلية والعدل لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت بعد انسحاب نواب كتلة الاصلاح والاعمار.

