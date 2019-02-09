برلماني عن نينوى يوجه رسالة الى النواب بشأن التواجد الامريكي في العراق

الخليج 365/ بغدادوجه النائب عن محافظة نينوى احمد مدلول الجربا، السبت، رسالة الى اعضاء مجلس النواب بشان التواجد الامريكي في العراق، مبينا ان الوقت غير مناسب لفتح المناقشات حول التواجد القوات الامريكي في البلاد.

وقال الجربا في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الوقت الان غير مناسب للخوض في تفاصيل موضوع القوات الامريكية والقواعد العسكرية في العراق لان ظروف البلد الامنية لم تستقر استقرار كامل الى حد هذه اللحظة، مشيرا الى "اننا لانرضى ولانقبل ان تكون أراضي العراق منطلق لضرب اي دولة من دول الجوار".



ودعا الجربا خلال البيان اعضاء مجلس النواب الى "الانشغال بمواضيع اهم من هذا الموضوع، الا وهو العمل وبقوة على اعادة إعمار المدن وتوفير الخدمات للمواطنين"، مشددا على ضرورة "تلبية مطالب المواطنين قبل حلول الصيف من هذا العام، والا سوف يكون له تداعيات خطيرة على البلد بصورة عامة".

وكشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، في 3 شباط 2018، عن نيته ابقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا الى أن الهدف من ذلك هو لمراقبة ايران.

