بعد وفاة رهف.. نائبة تدعو لتشريع قانون "الحماية من العنف الاسري"

الخليج 365/ بغداددعت النائبة هدى سجاد، السبت، الى تشريع قانون "الحماية من العنف الاسري" مشيرة الى اهمية تشريع هذا القانون للحد من التعنيف الذي يتعرض له افراد الاسر مثل ما حصل للطفلة رهف التي اشيع حدثها في وسائل الاعلام قبل ايام والآف القضايا المشابهة.

وقالت سجاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قضايا العنف الاسري لايمكن ان توقف وتعالج دون ان يشرع قانون خاص بذلك، فان قضية رهف التي اشيعت حادثتها عبر وسائل الاعلام في الايام الاخيرة والتي فارقت الحياة نتيجة لتعرضها للضرب من قبل زوجة ابيها ومايشابه هذه القضايا من الآف الحالات لايمكن ان توقف وتعالج دون ان يقوم مجلس النواب العراقي بدوره من خلال تشريع".



وأضافت سجاد، "نحن كاعضاء في مجلس النواب نؤكد من جديد وندعم تشريع هذا القانون المذكور بل اننا نجد من الضرورة تشريعه خصوصا بعد ان بدأ الاعلام يكشف لنا وللرأي العام كوارث وحالات مؤلمة يجب ان نمارس دورنا ومسؤوليتنا بايقافها من خلال فرض القانون وايجاد تشريع مناسب".

ونُشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الاعلام قصة تتضمن حادثة تعرضت لها طفلة تدعى رهف تعرضت للعنف الجسدي الشديد من قبل عائلتها فارقت الحياة على اثر ذلك العنف بعد ايام في المستشفى.

