الصحة تصدر توضيحا بشأن الخريجة الاولى على جامعة الموصل

الخليج 365/ بغدادأصدرت وزارة الصحة، السبت، توضيحاً بخصوص تعيين الخريجة الأولى على قسم الآداب في جامعة الموصل مينا رغيد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لا مانع فنياً أو قانونياً يمنع تعيين من لديهم حالات صحية خاصة بوظائف معينة ومن ضمنها الوظيفة التي طلبت الخريجة الكفيفة أن تُعيّن بها".

وأكدت وزارة الصحة، أن "ضوابط التعيين شملت الكثير ممن لديهم ظروف صحية خاصة للعمل بوظائف تناسب وضعهم وتم توجيه دائرة صحة نينوى بهذا الأمر".



وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت، في وقت سابق من اليوم السبت، أن الوزير قصي السهيل "وجه بتعيين الخريجة مينا رغيد على ملاك جامعة الموصل بعدما ناشدت رغيد بالحفاظ على حقها بالتعيين بعد اعتراض اللجنة الطبية في وزارة الصحة على تعيينها لأنها من المكفوفين".