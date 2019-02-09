الهجرة تعلن إغلاق مخيم للنازحين في كركوك

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، عن إغلاق مخيم "نزراو" للنازحين في كركوك بعد إعادة آخر 402 شخص في المخيم إلى مناطق سكناهم في قضاء الحويجة.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريق عمل الوزارة في كركوك قام بنقل 402 نازح من مخيم نزراوا التابع إلى ناحية ليلان بمحافظة كركوك إلى مناطق سكناهم الأصلية المحررة من قبضة داعش الإرهابية في قضاء الحويجة، فضلاً عن توزيع مساعدات غذائية عليهم".



ولفت نوروز إلى أن "هذه العوائل العائدة هي آخر الأسر التي كانت قاطنة في مخيم نزراوا واغلق المخيم بعد عودتهم"، ماضياً إلى القول إن "الأيام المقبلة سوف تشهد المخيمات في محافظة كركوك عودة أغلب الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية المحررة".