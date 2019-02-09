قاضي محكمة تحقيق الموصل: هكذا تم الاعتداء علي من قبل سيطرة تابعة للحشد الشعبي

الخليج 365/ بغدادروى قاضي محكمة تحقيق الموصل سمير برواري، السبت، تفاصيل الاعتداء عليه من قبل سيطرة تابعة للحشد الشعبي، فيما اشار الى انه قدم شكوى الى محكمة استئناف نينوى بشأن ذلك.

وقال برواري في حديث لـ الخليج 365، انه "لدى خروجي من الدوام الرسمي يوم الاربعاء الماضي الساعة الثانية ظهرا واثناء توجهي الى الموصل مررت باحدى السيطرات التابعة للحشد الشعبي في تل عبطة التي كانت خالية، حيث لا يوجد فيها العناصر المكلفين بالحراسة"، مبينا انه "اثناء اجتيازي السيطرة بسيارتي سمعت صوتا من مسافة طلب مني التوقف، وتبين انه احد عناصر السيطرة والذي اتهمني بتجاوز السيطرة عن عمد رغم انها كانت خالية من العناصر المكلفين بها ولم اشاهد احدا منهم".



واضاف "انني اوضحت ذلك لعناصر السيطرة حيث سمح لي بالعبور بشرط ان اسلك الطريق الترابي المحاذي للشارع العام"، لافتا الى "انني لم التزم بما طُلب منه كونه مخالفا للقانون وقواعد السير العام، وواصلت السير في الشارع غير ان سيطرة اخرى اوقفتني، واجبرتني على العودة الى الاولى بعد تلقيها نداء منها باعتبار انني لم يلتزم بما طلبوه مني".

وتابع "عدت الى السيطرة الاولى مرة اخرى لاجد نحو 10 عناصر ينتظروني فيها، حيث غيرت مساري وتوجهت الى مركز شرطة ناحية تل عبطة"، موضحا انه "عند شرح ذلك لمدير المركز وجه الاخير بمرافقة سيارتي شرطة معي".

واكد برواري انه "خلال عودتي مرة اخرى اوقفتني السيطرة نفسها، واعتدوا على سائقي بالضرب دون تدخل الشرطة، كما حاولوا الاعتداء علي"، مضيفن "انني قدّمت شكوى الى محكمة استئناف نينوى ضد المعتدين علي".

يذكر ان وسائل اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا خبرا تضمن ان قوة امنية اعتدت على قاضي محكمة تحقيق الموصل سمير برواري خلال عودته من عمله، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

