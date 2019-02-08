السامرائي معلقا اعدام ثلاثة اشقاء: يجب توجيه ضربات دقيقة على داعش بالمناطق الجبلية

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى السامرائي، الجمعة، إلى توجيه ضربات دقيقة لخلايا تنظيم "داعش" وتفكيك شبكاته التجسسية، مشيرا الى ان التنظيم يؤكد وجوده في المناطق الجبلية.

وقال السامرائي في بيان تلقت الخليج 365، "تلقينا بحزن وألم نبأ قيام تنظيم داعش الإرهابي بقتل ثلاثة مواطنين عند سفح جبل مكحول شمال محافظة صلاح الدين"، مبينا "اننا حذرنا مرارا من التراخي في مواجهة خلايا الإرهاب الداعشي وضرورة متابعتها".



واضاف "ها هو التنظيم يؤكد وجوده في المناطق الجبلية مما يستدعي القيام بحملة إجراءات إمنية بشكل متواصل ووضع خطط تفصيلية وتوجيه ضربات دقيقة لعناصره الإرهابية في المناطق التي ينشط فيها وبما يحقق نصرا حقيقيا على الإرهاب".

وأفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن تنظيم "داعش" اقدم على اعدام الاشقاء الثلاثة الذين اختطفم قبل يومين خلال بحثهم عن الكمأ شمالي صلاح الدين.

